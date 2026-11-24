"Observamos que el régimen de Kiev prosigue sus ataques contra nuestras refinerías. Cabe mencionar que, a pesar del llamamiento y la petición directa del presidente estadounidense para que cesen estos ataques, las autoridades de Kiev no atienden a dicho consejo", afirmó Putin en una reunión sobre el desarrollo del sector energético.

Agregó que "todo sigue como si nada", en referencia de las acciones de Kiev, que atacó durante los últimos días varias refinerías rusas.

"En este sentido, quiero señalar que las represalias por nuestra parte son inevitables, todos deberían saberlo", dijo Putin.

El jefe del Kremlin aseguró que la escalada "iniciada por el enemigo a comienzos de junio" no es capaz de causar un daño crítico a Rusia.

"No obstante, hoy propongo debatir qué medidas adicionales deben adoptarse para mejorar la seguridad de las refinerías de petróleo y proteger a los empleados que trabajan en ellas", señaló el mandatario ruso.

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró previamente que Kiev ha logrado reducir a la mitad la capacidad de refinado de Rusia.

Putin, por su parte, aseguró que los ataques de Kiev no son capaces de afectar las posiciones de Rusia en el mercado energético y afirmó que el país amplía la geografía de sus socios.