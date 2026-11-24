Es tan intensa la llegada de embarcaciones desde África Occidental que soporta este mes Canarias que los récords en esta ruta migratoria con 32 años de historia duran ya poco más de una semana.

El que ha quedado superado este martes se estableció el pasado 14 de noviembre, con 1.580 personas en El Hierro, Gran Canaria y Tenerife, tres islas del archipiélago español situado en el océano Atlántico.

El anterior databa de 2020, con 1.461 personas socorridas el 7 de noviembre, cuando el epicentro de las llegadas era Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, una cifra nunca vista desde la llamada crisis de los cayucos de 2006, año que se cerró con 31.678 rescatados.

Con esta nueva cifra y según los datos ofrecidos este lunes por el Gobierno local, el total de migrantes que han llegado este mes de noviembre a las Canarias es de 14.578.

El primer cayuco en llegar a la isla española de El Hierro este martes entró a las 2:45 horas en el muelle con 217 ocupantes, a los que había localizado Salvamento Marítimo varias horas antes a 102 kilómetros al sur de Canarias. El grupo incluía 13 mujeres y 18 menores.

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Eran ciudadanos de Gambia y Senegal, además de un refugiado de Yemen, que salieron de Gambia hace siete días.

A las 3:00 horas, otra embarcación acompañó al sur de la isla a un segundo cayuco con 190 ocupantes que llevaban siete días en el Atlántico tras haber salido de Casamance (Senegal). Se trataba de ciudadanos de Gambia, Senegal y Guinea Bissau, entre los que había 20 mujeres y ocho menores.

El tercer cayuco fue socorrido por las autoridades españolas a las 4:29 horas tras una travesía de siete días desde Gambia. A bordo viajaban 217 personas, entre ellas 21 mujeres y 12 menores, procedentes de Gambia, Senegal y Guinea Bissau.

Sobre las 5:50 horas, una cuarta embarcación con 171 ocupantes, entre ellos 23 mujeres y 18 menores llegaba a España. Eran ciudadanos de Senegal y Guinea Bissau que habían partido hacia Canarias desde Dakar hace seis días.

Una de sus ocupantes fue ingresada en el hospital con un cuadro de hipotermia severa.

A las 8:45 horas entraba en el muelle el quinto cayuco con 93 migrantes, todos senegaleses, entre ellos cinco mujeres y seis menores. Según su testimonio, había salido de Guéréo (Senegal) hace seis días.

Las llegadas se han reactivado a primera hora de la tarde, cuando una embarcación española ha ofrecido ayuda a otros dos cayucos, a las 12:55 y a las 13:10 horas, con un total de 186 ocupantes.

Uno de ellos había partido desde Gambia hace siete días y transportaba a 140 personas de Gambia, Senegal, Guinea Bissay y Guinea Conakry. Entre ellas había 37 mujeres, nueve menores y un bebé de dos meses.

El otro cayuco ha llegado de Dakar tras cinco días de travesía con 46 ocupantes, nueve de ellos menores. A bordo viajaban personas de Gambia, Senegal, Guinea Bissau y Guinea Conakry.

Mientras esas dos embarcaciones eran atendidas en el muelle, irrumpió en él, por sus propios medios, un octavo cayuco con 208 ocupantes, tras siete días de navegación desde Bargny (Senegal).

A bordo iban ciudadanos de Gambia, Senegal, Guinea Conakry, Mauritania, Burkina Faso y Mali, entre los que hay 36 mujeres y 20 menores.

Sobre las 17:30 horas llegó el noveno cayuco del día, de nuevo desde Dakar, de donde salió hace seis días. Transportaba a 119 personas de Gambia, Senegal, Guinea Conakry y Guinea Bissau, entre ellas ocho mujeres y un niño.

Una hora después llegó la décima y última embarcación con 159 personas, sobre las que aún no hay más detalles.

Estas 1.611 personas llegadas desde la medianoche se suman a las 815 rescatadas este lunes de seis cayucos en El Hierro y otros dos en Tenerife.