Huanca dijo a los medios que este mecanismo será repuesto después de cinco años en los que estuvo "paralizado" y que se prevé repasar "temáticas de interés de ambos países".

Según el canciller boliviano, "uno de los temas que se va a abordar es el tema de fronteras" y otros "pendientes".

El ministro añadió que el Gobierno boliviano también participará en la próxima Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados los próximos 3 y 4 de diciembre en Montevideo.

En agosto pasado, Huanca y su par de Perú, Carlos Espá, se reunieron en la localidad fronteriza de Desaguadero para impulsar la relación bilateral y dialogaron sobre integración, comercio, cooperación consular y gestión sostenible de recursos hídricos compartidos, entre otros temas.

En ese encuentro, los cancilleres también reafirmaron la importancia del Encuentro Presidencial y séptimo Gabinete Ministerial Binacional Perú-Bolivia, como el principal mecanismo de coordinación y cooperación de la agenda bilateral, y acordaron programar su realización para este año.

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Bolivia y Perú comparten una frontera de 1.047 kilómetros, que incluye territorios en el altiplano, el lago Titicaca, que es el navegable más alto del mundo, y la Amazonía.

El último "gabinete binacional" entre ambos países se llevó a cabo en La Paz, en octubre de 2021, con la participación del entonces presidente boliviano, Luis Arce (2020-2025) y el peruano Pedro Castillo (2021-2022).