Durante una llamada que mantuvieron ambos jefes diplomáticos, Rubio calificó los ataques como "terroristas" y dijo que estaban "respaldados" por Irán, según un comunicado del Departamento de Estado.

Un total de once personas resultaron heridas este martes en un ataque contra una de las torres del Centro Financiero Rey Abdullah de la capital de Arabia Saudí, Riad, donde se encuentra la sede del Fondo de Inversión Pública (PIF), informó la Defensa Civil del país árabe.

Los dos altos funcionarios comentaron "la necesidad" de garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz, bloqueado por el conflicto con Irán, y el de Bab Al-Mandeb, que enlaza el mar Rojo con el golfo de Adén en el océano Índico.

Durante la conversación, ambos líderes abordaron la guerra en Sudán, mientras que Rubio habló de una tregua humanitaria, una paz duradera y una transición a un gobierno civil.

Por otra parte, Al Saud y Rubio discutieron del desarme de la milicia libanesa Hizbolá en el marco del Acuerdo Marco Trilateral -Líbano, Israel y Estados Unidos- y el "compromiso compartido con la seguridad y la estabilidad regionales".

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Rubio mantuvo un encuentro la víspera en Washington con el primer ministro de Catar, Abdulrahman Al Thani, al que agradeció "los esfuerzos globales" de medicación con Irán, días después de que la república islámica afirmara que busca una salida diplomática para el conflicto.