Los agentes detuvieron a un ciudadano ruso de poco más de veinte años en la ciudad balneario de Kislovodsk que actuaba siguiendo las instrucciones de una organización terrorista internacional proscrita en este país, según el comunicado.

El detenido admitió su culpabilidad durante el interrogatorio en el que confesó que, una vez cometido el atentado, tenía previsto viajar a Siria para participar en las actividades de grupos armados ilegales.

Según el FSB, el hombre, que se había radicalizado en los últimos tiempos, había preparado una bomba casera y establecido la zona donde se congregaba "el mayor número de gente" para cometer el atentado.

El artefacto explosivo incautado tenía 3,5 kilogramos de peso e incluía metralla, a lo que hay que sumar otros componentes para la fabricación de bombas y las instrucciones que el supuesto criminal recibió de sus patrocinadores extranjeros.

El departamento de investigación del FSB incoó un caso penal por intento de atentado terrorista en virtud del artículo 205 del código penal.

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