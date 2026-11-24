Solo durante la semana pasada las fuerzas de Kiev atacaron Oleshki en más de 900 ocasiones con artillería y drones, dijo Rodión Miroshnik, embajador especial del Ministerio de Exteriores ruso.

"Dos civiles murieron y otros siete resultaron heridos" en esos ataques, señaló citado por la agencia TASS.

En otras partes de la región de Jersón las acciones de Ucrania provocaron durante la semana pasada la muerte de diez civiles e hirieron a 23, precisó.

Según Kiev, los rusos aprovecharon el cese de las hostilidades el mes pasado en Oleshki -de donde fueron evacuadas unas 750 personas que pudieron elegir ir a territorio bajo control ucraniano o quedarse en zona rusa- para mover tropas y equipamiento militar.

La tregua y la operación humanitaria de Oleshki fueron coordinadas por los defensores del pueblo de Rusia y Ucrania, Yana Lantrátova y Dmitró Lubinets, con la mediación de la oficina de la primera dama de EE.UU., Melania Trump.