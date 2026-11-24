La Alianza Atlántica informó este martes en un comunicado de que Rutte viajará a Florida del 24 al 25 de noviembre.

Precisó que el miércoles mantendrá un encuentro con Trump en su residencia particular de Mar-a-Lago, situada en West Palm Beach, y que, ademas, se reunirá también con altos cargos de la Administración estadounidense.

Según la Alianza, no será una visita abierta a la prensa.

El viaje de Rutte se produce una semana antes de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que tendrá lugar el próximo 2 de diciembre en la sede de la organización transatlántica en Bruselas.

El apoyo a Ucrania ante la invasión de Rusia y el aumento del gasto en defensa por parte de los aliados europeos y de Canadá suelen ser temas recurrentes en la agenda de estas reuniones.

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El ex primer ministro neerlandés realiza varias visitas al año al presidente estadounidense, especialmente antes de cumbres y otras reuniones de la Alianza.

Además, Rutte ha exhibido en numerosas ocasiones su buena relación con Trump, al que otorga el mérito de que los aliados europeos estén asumiendo más responsabilidades de su defensa convencional y hayan decidido elevar su gasto militar al 5 % de su PIB para 2025.