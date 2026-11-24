La organización señaló que, de acuerdo con familiares de estos detenidos, las autoridades ordenaron una revisión médica para "intentar desmentir la denuncia, pero el chequeo terminó confirmando cuadros críticos que requieren atención especializada urgente fuera del penal" de Ramo Verde, cerca de Caracas, donde se encuentran recluidos.

Estos militares han protestado en las últimas dos semanas para exigir su liberación, el cese de los retardos procesales y la revisión de sus expedientes.

En una publicación en X, JEP consideró "sumamente preocupante" que la evaluación médica "se haya limitado únicamente a estos siete detenidos y no al resto del grupo que continúa en huelga de hambre, dejando en total desamparo e incertidumbre la condición física de los demás".

"El Estado es el único garante de sus vidas; el acceso a la salud no es una concesión, sino un derecho humano inalienable", expresó.

La ONG reiteró su exigencia de otorgar la libertad plena e inmediata a todos los presos políticos en Venezuela, quienes "jamás debieron estar tras las rejas y hoy arriesgan sus vidas exigiendo justicia".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) había denunciado el lunes la falta de atención a estos militares tras más de 340 horas en huelga, por lo que exigió a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo acudir a la cárcel de Ramo Verde, atender sus peticiones y chequear su estado físico.

El sábado, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció la prohibición de visitas a familiares de los militares.

Según esa organización, 35 de ellos están detenidos por motivos políticos y uno se sumó a la protesta para denunciar retardo procesal.

Human Rights Watch (HRW) informó recientemente de que había recibido "reportes preocupantes" sobre la situación de los reclusos, por lo que exigió "verificar su salud y garantizar atención médica, agua y visitas".