Así lo indica en un comunicado facilitado hoy por Naciones Unidas el secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, que considera que "el proceso debe seguir la ciencia y afrontar el desafío".

Durante la cumbre "se han adoptado decisiones clave en las negociaciones, como las relativas a transición justa, financiación climática y adaptación", remarca.

Stiell dice que comparte "la profunda decepción de muchos: la COP31 no ha podido alcanzar un acuerdo sobre las cuestiones relacionadas con las decisiones impulsadas por ambas presidencias", y reconoce que "hay lecciones que debemos aprender".

El comunicado resalta que la COP31 logró progresos en un número significativo de los 165 puntos del orden del día sometidos a negociación, con importantes resultados acordados que permitirán avanzar en su implementación.

En un proceso en el que más de 190 Partes deben ponerse de acuerdo sobre cada palabra, estos avances reafirman el compromiso mundial con el multilateralismo, enfatiza la nota.

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También señala que la transición justa es "un factor facilitador y catalizador de la acción climática, ya que garantiza avances más rápidos y equitativos, situando a las personas en el centro".

En el marco de los temas de negociación establecidos por mandato, la COP31 examinó el Programa de Trabajo sobre Transición Justa de los Emiratos Árabes Unidos (UAE JTWP) y acordó prolongar su actividad durante tres años más.

La cumbre reconoció asimismo los mensajes clave de los diálogos celebrados este año en el marco del JTWP, centrados en la transición justa en el contexto de la seguridad alimentaria, la agricultura, los océanos, la industria, la innovación y las cadenas de valor equitativas.

Las Partes también decidieron poner en funcionamiento el mecanismo de transición justa, cuyo desarrollo fue acordado el año pasado en Belém (Brasil), mediante un enfoque gradual.

La cumbre permitió además avanzar en la financiación climática, pasando de los objetivos a su puesta en práctica, según destaca la ONU.

Las Partes dieron continuidad al Programa de Trabajo sobre Financiación Climática, renovando los esfuerzos para aumentar la financiación destinada a la adaptación, mediante la transición del Fondo de Adaptación para que atienda exclusivamente al Acuerdo de París, así como para agilizar y hacer más eficiente el acceso a la financiación climática.

También continuaron los trabajos sobre la transformación más amplia de los flujos financieros hacia un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones.

El comunicado recuerda que en Antalya, "la comunidad internacional dio nuevos pasos para transformar los compromisos del Acuerdo de París en acciones concretas sobre el terreno".

Entre ellas, incluye reforzar el apoyo a los países para que puedan acceder a las tecnologías climáticas e implementarlas, avanzar en el Programa de Implementación Tecnológica de Belém y acercar la tecnología y la financiación para que las soluciones puedan aplicarse a gran escala.

Sobre adaptación, la COP31 avanzó en la puesta en funcionamiento de los 59 Indicadores de Adaptación de Belém mediante la creación de un canal para que los países compartan experiencias, desafíos, carencias y necesidades derivadas de las pruebas voluntarias realizadas a escala nacional.

La nota de la ONU subraya además que durante la cumbre se puso en marcha el llamado segundo Balance Mundial (GST2), un mecanismo fundamental del Acuerdo de París, que evalúa los avances colectivos de las Partes.