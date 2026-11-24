En la primera jornada de huelga, de alcance parcial, CP canceló el lunes 242 de los 1.061 trenes programados hasta las 19.00 hora local (misma hora GMT), el 22,8 %.

La larga distancia fue el servicio más afectado, con 44 de 67 trenes suprimidos, casi dos de cada tres. En los regionales se cancelaron 93 de 241.

En las cercanías, Oporto registró 66 cancelaciones de 228 servicios previstos, cerca del 29 %, y Lisboa, 30 de 498, el 6 %. A primera hora de este martes aún no se había difundido un balance de cancelaciones ni de retrasos de la segunda jornada.

Los servicios mínimos de este martes y el miércoles dan prioridad a las horas punta de la mañana y de la tarde en las cercanías de Lisboa, Oporto y Coimbra. También garantizan algunas conexiones regionales y de larga distancia, entre ellas trenes entre Oporto y Faro, en el sur del país.

La convocatoria se extiende hasta el viernes, aunque el paro de todos los turnos se concentra en el martes y el miércoles. El Sindicato Nacional de Maquinistas reclama recuperar poder adquisitivo, actualizar los complementos salariales y mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad ferroviaria.