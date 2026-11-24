Cuentan los pescadores veteranos que Soumbedioune existe "desde siempre", desde antes de que Dakar se convirtiera en capital de Senegal, y ha sabido resistir al vértigo de la ciudad.

Su actividad refleja todo el proceso que acompaña a la pesca tradicional, que fue uno de los motores de la economía del país y que hoy afronta una grave crisis que alimenta la emigración irregular.

A un lado de la comunidad se encuentra la gran carpintería a cielo abierto donde Seye y sus artesanos crean las piraguas. Primero el fondo, con madera roja de Casamance -la región tropical del sur de Senegal- que puede resistir las condiciones del agua salada durante unos cinco años.

Sobre la base, se montan las tablas de madera de samba, procedente de Gabón y Guinea, explica Seye, con las juntas selladas con caucho, y su característica forma de cuenco. Después se lija y se prepara para la pintura.

Una semana de trabajo para crearla y otra para decorarla, resume el artesano, que dirige este negocio casi familiar en el que cada uno es especialista en una fase del proceso, desde cortar a pulir la madera, sellar y proteger el casco con impermeabilizantes.

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Al mes, de Soumbédioune salen dos o tres piraguas, según la demanda. Cuestan alrededor de un millón de francos senegales (unos 1.600 euros), miden hasta diez o doce metros de largo y están creadas para la pesca, subraya Seye, no para la travesía que lleva al archipiélago español de Canarias, a unos 1.500 kilómetros de distancia, donde en las últimas semanas se ha multiplicado las llegadas de embarcaciones procedentes de Senegal.

La piragua tradicional senegalesa es ligera y resistente para sortear las olas del Atlántico, pero está preparada para un par de días de faena, apunta.

Las piraguas son auténticas obras de arte. Una vez terminado el trabajo de carpintería, comienza el diseño de la decoración.

¿Para qué tanto esfuerzo si el agua se come la pintura?. Seye relata que la tradición es antigua. Primero los colores identificaban familias de pescadores, luego se añadió la bandera nacional -verde, rojo y amarillo- y se buscaron tonos que atraen a los peces, sobre todo en la pesca nocturna, cuando los barcos se iluminan.

El azul, el blanco y el naranja son, junto al trío de la bandera senegalesa, los más utilizados, y los propietarios encargan el nombre para sus embarcaciones, que puede ser desde una evocación familiar hasta un homenaje a un futbolista.

Hay también dibujos de los escudos de equipos de fútbol, sobre todo del Real Madrid y el Barcelona, y banderas de los países a los que los pescadores sueñan con llegar. Pero casi todas repiten el ojo de la baraka, el ojo de la suerte, y en muchas se graban menciones a Alá para atraer los buenos augurios.

¿Cuál es el secreto de una buena piragua? Seye lo piensa unos momentos: La experiencia del carpintero que la fabrica y del capitán que la maneja.

Muy cerca se levanta el mercado de pescado, donde las mujeres limpian los peces, los venden y hasta los cocinan en pequeños hornillos en la playa donde se amontonan cientos de embarcaciones.

La crisis de la pesca artesanal que castiga el país ha llegado también a Dakar. "No hay sardinas en Senegal, no es normal, esto es muy grave", lamenta Ibrahim, que lleva dos días sin salir al faenar.

Sentado sobre una piragua varada en la arena, Ibrahim repite la queja que se escucha en todos los puertos del país. Sin pescado, Senegal no avanza. Y la emigración se dispara.

El mismo se fue a España hace veinte años, pero volvió y no se plantea irse porque está casado y tiene hijos pequeños, pero entiende a los jóvenes que quieren salir.

Su amigo Vitam también llegó a Canarias, a la isla de Tenerife, pero regresó hace 4 años. Recuerda que cuando salió tenía poca experiencia y fue una travesía difícil. Ahora, dice, los jóvenes llevan un GPS en las embarcaciones y lo tienen mucho más fácil para llegar.

Desde estas mismas aguas, hace una semana partió un cayuco (embarcación precaria) con 88 personas que llegó este lunes a la isla de Hierro. Y desde aquí pretende salir también uno de los hijos del carpintero Seye que comparte el oficio con su padre. Tiene 18 años y quiere seguir los pasos de su hermano, que se fue a Canarias y ahora trabaja en Almería (sur de España).

En la carpintería de Seye no se ven grandes cayucos. "El Gobierno ha prohibido la venta de las piraguas grandes", afirma. Son las que pueden llevar a cientos de personas y recorrer travesías de muchos días.

¿Dónde están? "No están a la vista".