Fuentes de la Policía confirmaron a EFE que fueron liberadas esta tarde cuatro personas que se sumaron a las cinco mujeres que los criminales ya habían dejado salir del establecimiento comercial más temprano.

"La situación en el (supermercado) Éxito Contadora está bajo el estricto control de nuestra fuerza pública, Policía, Armada Nacional y con el liderazgo expreso y directo del presidente Abelardo de la Espriella", afirmó el alcalde de Cartagena de Indias, Dumek Turbay, en X.

La zona del supermercado está completamente acordonada y allí hacen presencia policías, militares y trabajadores de la salud, que esperan a que salgan los rehenes para brindarles atención médica.

"Hemos desplegado nuestras capacidades operativas y especializadas para lograr una solución segura, privilegiando en todo momento la protección de la vida y la integridad de las personas. Expresamos nuestra solidaridad con las personas secuestradas y sus familias", expresó la Policía Nacional de Colombia en X.

El presidente De la Espriella detalló esta mañana que "un grupo de bandidos, de delincuentes comunes, quería asaltar un carro de valores" y "se metieron a un centro comercial" para cometer el crimen.

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"Las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos, los operadores activaron los botones de pánico y la Policía acudió de manera inmediata", añadió el mandatario, que compareció en Villavicencio (centro).

De la Espriella agregó que a los criminales "no les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas".

"Ya están todas las capacidades de las distintas fuerzas (...) Eso va a salir bien para los secuestrados, no estoy tan seguro que salga tan bien para los bandidos (...) Estamos ahí con las fuerzas especiales del Ejército, de la Policía", añadió De la Espriella.

Las personas que permanecen retenidas en el establecimiento comercial, al parecer, son clientes y empleados del supermercado.

En videos difundidos en redes sociales se observa a varios hombres encapuchados que portan lo que parecen ser armas largas, mientras varias personas permanecen sentadas en el interior del establecimiento, de espaldas y mirando hacia el exterior del local.

Cartagena de Indias es uno de los principales destinos turísticos de Colombia y de Latinoamérica, gracias a su infraestructura hotelera, centros de convenciones, conectividad aérea y oferta cultural.