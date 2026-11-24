Con sede en Estrasburgo, el TEDH se pronunció hoy en ese sentido al dictaminar que Polonia, Letonia y Lituania vulneraron distintos derechos fundamentales de migrantes en sus fronteras con Bielorrusia entre 2021 y 2022, pese a reconocer las dificultades enfrentadas por los tres países por la instrumentalización de la migración por parte de Minsk.

La Gran Sala del tribunal, que dictó tres sentencias agrupadas sobre devoluciones sumarias y condiciones de acogida y detención de diferentes demandantes, concluyó que las expulsiones a Bielorrusia vulneraron la prohibición de los tratos inhumanos o degradantes, recogida en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en determinados casos de personas especialmente vulnerables.

El tribunal consideró probado que Bielorrusia había instrumentalizado la migración para desestabilizar a los países vecinos y debilitar su control fronterizo. Sin embargo, estableció que las autoridades deben identificar a las personas con vulnerabilidades evidentes, especialmente menores, y evaluar sus necesidades de protección antes de devolverlas.

La Gran Sala subrayó que los tres casos examinados surgieron en un contexto nuevo, caracterizado por la instrumentalización de la migración por parte de Bielorrusia, que alentó, facilitó o forzó el desplazamiento de ciudadanos de terceros países hacia la frontera de otros Estados con el objetivo de desestabilizarlos o a la región en su conjunto.

Las sentencias dictadas hoy subrayaron que la instrumentalización de la migración es, por su propia naturaleza, una práctica de explotación, al tratar a los seres humanos como instrumentos.

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En este sentido, el Tribunal destacó que ya había examinado anteriormente casos relacionados con llegadas masivas y repentinas de solicitantes de asilo y migrantes. Sin embargo, la diferencia en los tres asuntos examinados ahora reside en que la situación había sido organizada por las autoridades bielorrusas.

Las sentencias reiteraron el derecho de los Estados a establecer sus propias políticas migratorias y reconocen la importancia de gestionar y proteger las fronteras, pero incluso en las circunstancias más difíciles, ninguna persona puede ser expuesta a un trato que alcance el umbral mínimo de gravedad establecido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, subrayó la Corte.

En el caso contra Polonia, relativo a ciudadanos afganos, la Gran Sala concluyó que las autoridades vulneraron el artículo 3 al expulsar a uno de los demandantes a Bielorrusia el 20 de octubre de 2021 sin evaluar sus necesidades de protección. También constató otra vulneración a sus derechos por impedir el acceso de sus abogados y no respetar las medidas provisionales del tribunal.

En el procedimiento contra Letonia, los jueces determinaron que la devolución de cinco menores y sus familiares también vulneró el artículo 3, al tiempo que consideraron degradantes las condiciones en las que varios migrantes permanecieron en una zona fronteriza, sin refugio suficiente, expuestos al frío y la lluvia y con acceso limitado a alimentos y servicios sanitarios.

El tribunal constató además que Letonia vulneró el derecho a la libertad de los menores de dos familias que permanecieron detenidos junto a sus padres durante varios meses, sin garantías adecuadas para impugnar su privación de libertad.

En el caso contra Lituania, relativo a cuatro ciudadanos cubanos, la Gran Sala no encontró vulneraciones del artículo 3 por las devoluciones a Bielorrusia, pero sí declaró ilegales sus detenciones y constató que no fueron informados adecuadamente de sus motivos ni pudieron recurrirlas ante los tribunales.