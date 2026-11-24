Los enjuiciados "irrumpieron en una unidad productiva y atacaron a los dos custodios que se encontraban en el lugar y como consecuencia, uno de ellos murió y el otro sufrió lesiones de gravedad que le dejaron secuelas funcionales", detalló el reporte televisivo.

Los hechos ocurridos el 4 de agosto de 2025 están relacionados con el robo de 13 ejemplares de ganado ovino en una cooperativa ubicada en la localidad de Baire, del municipio santiaguero de Contramaestre, para luego comercializar la carne de los animales, añadió.

En el juicio, catalogado como "ejemplarizante", los condenados a privación de libertad perpetua también fueron sancionados a reparar el daño material causado a la cooperativa, así como indemnizar al ciudadano herido.

Además, a otros dos hombres implicados en el caso, el tribunal los consideró responsables del delito de "receptación" y por ello les impuso una sanción de dos años de cárcel.

En Cuba no hay datos públicos y periódicos sobre delincuencia -sobre todo con violencia- y este tipo de sucesos aparecen pocas veces en los medios oficiales. Pero últimamente los medios independientes así como las redes sociales, se han referido con frecuencia a hechos delictivos como robos con fuerza y violencia, asaltos y homicidios.

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El lunes último, el gobierno de la isla inició el Sexto Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, que se extenderá hasta el próximo 5 de diciembre en todo el país.

En la apertura, el presidente Miguel Díaz-Canel, afirmó que la lucha contra el delito, la corrupción, el consumo de drogas, las ilegalidades y las indisciplinas sociales en la isla "es una política de Estado que exige integralidad e interdisciplinariedad".

Cuba arrastra una profunda crisis económica desde hace seis años por la combinación de las consecuencias de la pandemia, los errores en la política económica y monetaria, y el recrudecimiento de las sanciones estadounidenses desde el pasado enero con un bloqueo petrolero seguido de una serie de sanciones adicionales.