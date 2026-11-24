La colección de literatura hispanoamericana para 2027 se presentó este martes en una rueda de prensa telemática en la que participó la directora editorial de Alfaguara y Random House, Pilar Reyes, junto a los diez autores seleccionados, cuyas obras aportan una gran diversidad narrativa ya que hay desde novelas históricas a crónicas o relatos.

Los debutantes de esta entrega son los mexicanos Alonso Burgos ('Satélite') y Emiliano Pérez Grovas ('Demasiado al norte'), y el chileno Nicolás Lange ('La oficina de la noche').

Sus libros se publicarán a partir de febrero de 2027 junto a las obras del argentino Martín Sivak ('La llorería'), el peruano Richard Parra ('Perros del diablo'), la uruguaya Soledad Gago Delfino ('Un fantasma antártico') y los españoles Elvira Navarro ('La sangre está cayendo al patio'), José Ignacio Carnero ('Los fabuladores'), Nerea Pérez de las Heras ('Fantasma') y Bibiana Candia ('Lar').

El Mapa de las Lenguas "nace de la idea de que la literatura escrita en español no debería quedar limitada por fronteras nacionales" y de que esa lengua común sea "un espacio vivo lleno de acentos, variantes, tradiciones y formas distintas de mirar el mundo", apuntó Reyes.

Con 206 títulos publicados de autores de doce países desde su creación en 2015, la iniciativa pretende que cada libro funcione como "una invitación a entrar en una literatura, una ciudad, una época o una sensibilidad que quizás todavía no conocíamos", añadió la directora editorial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En esta línea, Pérez de las Heras destacó que la colección, que ha apostado por varios escritores emergentes, ofrece "la oportunidad de circular en nuestro idioma".

Mientras que Alonso Burgos agradeció que su libro pueda llegar a otros países. "El simple hecho de que este año haya salido en México y esté encontrando lectores y lectoras en mi país ya ha sido una fuente infinita de alegría y de emoción", resaltó.

Las obras seleccionadas comparten, en sus distintos formatos, "la necesidad de rescatar aquello que amenaza con perderse" y van desde la crítica a la falta de vivienda digna, la persecución de la homosexualidad a las historias de vidas borradas de los archivos históricos.

La lista de autores se da a conocer a las puertas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), una cita en la que "editores, lectores, autores en lengua española nos reunimos y celebramos el mundo del libro en nuestro idioma", subrayó la responsable de Alfaguara y Random House.