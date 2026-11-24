"En nombre de la primera dama de los Estados Unidos (Melania Trump) y de toda la familia Trump, quiero desearles a todos los estadounidenses un muy feliz Día de Acción de Gracias", comenzó el mandatario su intervención en el Jardín Sur de la residencia del Ejecutivo.

"Hoy continuamos lo que se ha convertido en una entrañable tradición presidencial en estos momentos, bajo los inmensos poderes que me confiere la Constitución de los Estados Unidos de América. Concederé un indulto completo, absoluto e incondicional, (a los dos pavos) lo que significa que vivirán para siempre", aseguró el mandatario.

Los dos protagonistas este año eran Feathers y Freedom (Plumas y Libertad), los dos pavos agraciados con el indulto este año 2026. Ambos provenientes de una granja en el estado de Virginia Occidental y pesan casi veinte kilogramos cada uno.

Trump contó que, "después del indulto, Feathers y Freedom viajarán a Texas y vivirán sus días en soledad y paz", y aprovechó también para dedicar unas palabras a uno de sus proyectos estrella del mandato, el Salón de Baile.

"Me complace anunciar que el próximo año podremos tener un lugar especial justo allí en ese pequeño Salón de Baile que se está construyendo. Va a albergar a mucha gente y a un par de pavos el próximo año. Lo vamos a hacer (este acto) adentro", afirmó el jefe de Estado.

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Trump explicó que las obras van muy adelantadas y recordó que el Salón de Baile, para cuya construcción se demolió el Ala Este de la Casa Blanca, "va a ser uno de los lugares más seguros. Es un complejo militar con salón de baile".

En el acto de Acción de Gracias, una de las festividades más importantes de Estados Unidos, no faltaron los agradecimientos y el presidente reconoció el trabajo de parte de su gabinete de gobierno que lo acompañaba, como el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y otras autoridades como el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el fiscal general, Todd Blanche.

Trump también tuvo palabras de agradecimiento para la primera dama, Melania Trump, sentada en primera fila.

"Me gustaría agradecer a Melania por el gran trabajo que ha hecho con los niños de acogida", dijo el presidente y destacó su papel por ayudar "a tanta gente en Rusia y Ucrania a través de conseguir una paz a corto plazo, un alto el fuego (local) a corto plazo".

"Así que solo quiero darte las gracias en nombre de nuestro país. Has hecho un trabajo fantástico", añadió.

Durante su intervención, que estuvo acompañada por una orquesta, Trump dedicó unas palabras a presumir de su gestión al frente de la Casa Blanca.

"Hemos tenido un período de tiempo increíble estos dos años. Nunca ha habido uno mejor en términos de vivir en los Estados Unidos. Las cosas que hemos hecho han sido increíbles. Hemos reconstruido nuestro Ejército. Nuestra economía nunca ha estado mejor", aseguró el mandatario.

Así mismo, Trump alabó la labor del servicio de inmigración y lo que él describió como éxitos en Venezuela: "Ganamos en 48 minutos. Tomamos el control del país" y sobre Irán "han sido prácticamente aniquilados. Tienen poca capacidad para disparar misiles".

Después, el presidente se dirigió junto a Melania Trump y Johnson a indultar a uno de los dos pavos perdonados por Acción de Gracias.