Según informa este martes la agencia turca Anadolu, aunque las negociaciones formales las dirigía la copresidencia australiana, representada por su ministro de cambio climático, Chris Bowen, Kurum aseguró a la prensa que al final él mismo asumió la gestión del encuentro, reuniéndose con todos los países para intentar alcanzar un consenso.

"Un grupo se agarró a una palabra para imponer sus expectativas: la Unión Europea, lamentablemente, asumió una postura de dominación, impulsando un proceso sin escuchar ni tener en cuenta las necesidades de otros países. Se agarró al término de abandono de los carburantes fósiles, como referencia imprescindible", dijo Kurum.

"Nosotros queríamos reflejar el texto decidido antes", abundó el ministro en referencia al primer borrador. "Pero esto no les bastó. Vinieron para impedir tomar esa decisión. No vieron la buena voluntad; y esa postura no es correcta", criticó.

Kurum agregó que en el borrador del texto, finalmente no adoptado, ya había acuerdos para elevar la electrificación del mundo al 35 % en 2035, triplicar la financiación para este objetivo, impulsar tecnologías de captura de carbono y para reducir las emisiones de gas metano.

"A causa de una referencia a los carburantes fósiles, lamentablemente todo eso se ha perdido. ¿Y quién pierde? El mundo. La humanidad. Qué pena", concluyó el ministro.

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Tras catorce días de arduas negociaciones, la 31ª reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) terminó el 22 de noviembre sin una declaración política general sobre la lucha contra el calentamiento global, algo que no ocurría desde la COP15 de Copenhague, en 2009.

En la cumbre, la Unión Europea vetó el texto final por no incluir una referencia explícita al abandono de los combustibles fósiles, mientras que países en desarrollo como la India reclamaban mayores compromisos de financiación climática. Las negociaciones contaron con una prórroga récord de más de 44 horas de negociación.

Kurum repitió las cifras avanzadas ayer por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, asegurando que la COP31 había recibido "cerca de un millón de visitantes, además de 102 líderes y unos 300 ministros".

Las cifras difundidas por Anadolu concluida la primera semana del encuentro internacional hablan de 102.000 personas acreditadas para entrar en la 'zona azul', y unos 212.000 visitantes de la 'zona verde' donde se celebraban actividades paralelas sin necesidad de registro formal.

La provincia de Antalya, donde se celebró la COP31, es un popular destino turístico, con una enorme afluencia en verano, mientras que en el mes de noviembre suele recibir habitualmente poco menos de medio millón de visitantes.