En el poder desde el 7 de agosto, el presidente derechista Abelardo de la Espriella lanzó una ofensiva militar con apoyo de Estados Unidos para enfrentar a los grupos armados que encienden la peor ola de violencia de la última década con el combustible de la cocaína.

La bomba, que detonó pasadas las 21H00 locales (02H00 GMT) y dejó un inmenso cráter, no ha dejado víctimas mortales e iba dirigida contra la gobernación del departamento del Meta, que quedó en ruinas, informó el mandatario en la red social X.

Medios locales reportan una veintena de heridos, a la espera de un balance oficial de las autoridades.

“A los narcoterroristas responsables les advierto (...) juro que los haré pagar: este atentado no quedará impune”, añadió el presidente colombiano.

Tras la explosión, el centro de Villavicencio quedó sin electricidad y en caos: personas corrían desesperadas por las calles, fachadas resultaron dañadas y eran visibles escombros, vidrios rotos y autos destrozados en las calles aledañas.

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“Inadmisible y doloroso. ¿Hasta dónde quieren llevarnos? Causar miedo es fácil. Construir, reconstruir, eso es de valientes”, añadió en X la defensora del Pueblo, Iris Marín.

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A diez años del acuerdo de paz

El ataque del lunes en la noche ocurrió la víspera del décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, que llevó a la entonces guerrilla más poderosa del continente a deponer las armas.

En la zona afectada opera una disidencia de la extinta organización que rechazó el histórico pacto. De momento, ningún grupo se ha atribuido el ataque.

Minutos antes, el presidente De la Espriella criticó duramente el costo del acuerdo, al que calificó de “bodrio” y “falsa paz”.

“La paz se mide en resultados, no en discursos ni burocracia”, escribió en X.

Este fue el segundo atentado registrado en Colombia en menos de 24 horas.

Más temprano, un ataque con drones en la ciudad fronteriza de Cúcuta dejó tres personas heridas, entre ellas un menor. Más de 80 viviendas registraron daños por las explosiones, según la gobernación regional.

Entre enero y noviembre de este año, en el país se han registrado 358 ataques con drones cargados con explosivos, usados habitualmente por las mafias del país contra la fuerza pública y civiles, según un documento del ministerio de Defensa al que accedió la AFP.