ADENE, una entidad sin ánimo de lucro que promueve la eficiencia energética y la sostenibilidad en Portugal, gestiona el Sistema de Certificación Energética de los Edificios (SCE).

La agencia evalúa la eficiencia de los inmuebles y emite certificados con información sobre su rendimiento energético. En determinados casos, el documento se requiere para vender o alquilar una propiedad.

La interrupción afecta a propietarios y profesionales que necesitan tramitar certificados, entre ellos técnicos cualificados que evalúan los edificios y emiten los documentos.

ADENE no ha divulgado cuántas personas están afectadas. Como referencia del volumen del sistema, la agencia informó de que en 2025 se superaron los 262.000 certificados.

El portal SCE continúa suspendido y algunas funciones de otros portales de ADENE están condicionadas, sobre todo las relacionadas con pagos, formación y ciertos sistemas voluntarios. La agencia ha aclarado que los certificados ya emitidos mantienen su validez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

ADENE comunicó este lunes que había detectado una intrusión no autorizada en sus sistemas, aislado los equipos afectados y notificado el incidente al Centro Nacional de Ciberseguridad y a la Policía Judicial.

El organismo investiga, con apoyo de especialistas independientes, si hubo acceso a datos personales, algo que aún no ha confirmado.

La agencia recomendó a usuarios y colaboradores desconfiar de mensajes o llamadas que soliciten datos personales o credenciales en su nombre, y recordó que no pide contraseñas por esos medios.