La Alianza Democrática (AD) del primer ministro, Luís Montenegro, obtendría el 26 % de los votos, seguida por el PS, con el 25 %, y Chega, con el 23 %, de acuerdo con la encuesta difundida por la radiotelevisión pública RTP, la emisora Antena 1 y el diario Público.

Respecto al sondeo de julio, la coalición gobernante pierde tres puntos y los socialistas, cuatro, mientras que Chega gana dos. Iniciativa Liberal obtendría el 9 %, seguida de Livre y la Coalición Democrática Unitaria, con el 5 % cada una, y el Bloque de Izquierda, con el 3 %.

Los autores del estudio destacan la elevada proporción de indecisos y de personas que rehusaron revelar su opción de voto.

El 62 % de los encuestados considera que Portugal está peor que hace un año, frente al 51 % que opinaba así en julio. Una cuarta parte señala la vivienda como el principal problema del país, por delante del coste de vida y la inflación (19 %) y de la sanidad (10 %).

En el bloque dedicado a vivienda, el 68 % considera que las medidas del Gobierno no contribuyen a resolver la crisis y el 64 % comparte las reivindicaciones de los manifestantes que han salido a la calle en varias ciudades.

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El 69 % cree que rebajar el IVA de la construcción ayudaría a abaratar la vivienda y el 52 % atribuye ese efecto a limitar las subidas de los alquileres.

Sobre el proyecto de Presupuesto para 2027, que el Parlamento somete este martes a votación final, el 48 % lo considera "ni bueno ni malo", el 27 % lo califica de "malo" o "muy malo" y el 8 % de "bueno". Las entrevistas terminaron antes de que concluyera la votación de las enmiendas.

El Centro de Estudios y Sondeos de Opinión de la Universidad Católica Portuguesa realizó la encuesta por teléfono entre el 13 y el 19 de noviembre. La ficha general recoge 836 entrevistas válidas a electores residentes en Portugal y un margen máximo de error de ±3,4 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95 %.