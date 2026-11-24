La explosión, registrada cerca de las ocho de la mañana (1.00 GMT), tuvo lugar en el barrio Dong Da -situado a unos dos kilómetros del casco antiguo de la capital vietnamita- y sus causas aún no han sido determinadas, según una nota publicada en el Periódico Electrónico del Gobierno vietnamita.

En el mismo escrito, el Ejecutivo pidió al ministerio de Seguridad Pública reforzar las políticas de prevención, extinción, rescate y socorro de incendios, y "que sancione rigurosamente los casos de infracciones que resulten en graves consecuencias".

En otro artículo, el Periódico Hai Phong -el órgano de comunicación oficial del este de Hanói- indicó que los lesionados están recibiendo atención de emergencia en tres hospitales capitalinos, al tiempo que personal médico fue trasladado al sitio del siniestro para brindar primeros auxilios a los afectados.

La Policía, por su parte, maneja la hipótesis inicial de "explosión de gas", pero se mantiene en el lugar colectando evidencias y entrevistando a testigos y supervivientes, según indicó la cartera de Seguridad en un mensaje en Facebook.

En esa publicación, las autoridades agregaron imágenes del incidente en las que se observa a un grupo de bomberos y militares moviendo escombros, así como parte de la destrucción causada por la explosión y personal sanitario atendiendo a vecinos de la zona.

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Vietnam registra numerosos incendios cada año en barrios residenciales debido, entre otras causas, a la sobrecarga de cableados o fallos eléctricos y en los mecanismos de prevención en zonas atestadas, principalmente en grandes ciudades como la capitalina Hanói y la urbe financiera de Ho Chi Minh.