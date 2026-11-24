La muestra, que se exhibe en el Instituto Cervantes de la capital española hasta el próximo lunes, se compone de más de 180 publicaciones de refugiados en tierras mexicanas y recoge nuevas perspectivas sobre la experiencia del exilio, sus protagonistas y su relación con la historia contemporánea de México y España.

"Estas exposiciones son parte del reencuentro entre España y México y hablan de lo que compartimos, de la idea de un mundo en paz, sin persecución política, democrático y de hermandad", sostuvo en declaraciones a EFE Cárdenas, hijo del también político Cuauhtémoc Cárdenas.

La exposición se enmarca en un periodo histórico en el que muchos españoles se vieron abocados a huir hacia México, país que mantuvo su apoyo a la Segunda República española, tras la Guerra Civil (1936-1939) y debido a la represión de la dictadura franquista, que se prolongó hasta finales de 1975.

Durante el recorrido por la exposición, Cárdenas afirmó que la diáspora española fue "una tragedia humana". "Lo más remarcable es cómo de una tragedia humana como la que vivió España surgió algo tan rico, profundo y benéfico para México", remarcó.

Sobre el estado actual de las relaciones bilaterales entre España y México, Cárdenas afirmó que es "excelente", y manifestó su deseo de que esa "coincidencia" pueda seguir dándose en el futuro.

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Preguntado por la posibilidad de un cambio de Gobierno en las elecciones generales de este próximo domingo en España, el mexicano remarcó que "compete al pueblo español decidir su futuro" y que eso siempre lo respetarán desde el Gobierno de su país.

Durante el recorrido, Cárdenas estuvo acompañado de Quirino Ordaz, embajador de México en España, y del escritor Luis García Montero, director del Instituto Cervantes.