"Familiares de los presos políticos en Venezuela se unen, transforman su dolor en acción y, con ello, se empoderan a sí mismos: la iniciativa CLIPPVE es un magnífico ejemplo de cómo las personas luchan juntas y solidariamente por la justicia y, de este modo, logran éxitos una y otra vez", afirmó Martin Schulz, presidente de la FES.

El comunicado recuerda que en Venezuela centenares de personas se encuentran encarceladas por motivos políticos, y también muchas se hallan detenidas de forma arbitraria sin tener relación alguna con acciones políticas.

Como parte de la iniciativa CLIPPVE, familiares, amigos y vecinos de presos políticos luchan por la libertad de sus seres queridos, organizan ayuda, documentan injusticias y plantean sus reivindicaciones en procesos políticos.

Si al principio las familias temían por sus seres queridos de forma aislada, "hoy actúan juntas como un colectivo poderoso", destaca la FES, que otorga este premio desde 1994 a personas u organizaciones que se han distinguido de manera especial por su labor en favor de los derechos humanos.

La entrega del premio tendrá lugar el 9 de diciembre en la sede de la fundación en Berlín y será recogido por Sairam Rivas, cofundadora y coordinadora de CLIPPVE, y Diego Casanova, encargado de coordinar la comunicación y la defensa de los intereses políticos de CLIPPVE, quienes también participarán en un coloquio.