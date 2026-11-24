En Ecuador, donde viven aproximadamente 1,5 millones de niñas y niños menores de seis años, todavía persisten desafíos que exigen trabajo conjunto: uno de cada dos niños sufre maltrato en sus hogares; 16,9 % de los niños menores de 5 años tiene desnutrición crónica infantil y 70 % no asiste a un centro de desarrollo infantil, indicó este martes Unicef en un comunicado.

La primera infancia comienza en la gestación y se extiende hasta los 6 años. Durante este tiempo, el cerebro de los niños forma más de un millón de conexiones neuronales por segundo, un ritmo que no se repite en ningún otro momento, señaló Unicef.

"Lo que ocurre durante esta etapa tiene consecuencias que pueden acompañarnos durante toda la vida. Las palabras, los gestos, las rutinas y los cuidados: una vacuna a tiempo, un momento de juego, llevarlos a un centro de educación inicial y un entorno seguro ayudan a crear buenas condiciones para el desarrollo, dijo Arturo Romboli, representante de Unicef en Ecuador.

Este avance representa una "oportunidad histórica", sostiene Unicef al apuntar que el desafío ahora es convertir los compromisos en acciones concretas, asegurar los recursos necesarios y lograr que los servicios lleguen a las familias de todo el país, especialmente a aquellas que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

El informe de Unicef, 'The Child Survival Dividend 2026', señaló que cada dólar invertido en salud y nutrición puede generar retornos superiores a 20 dólares; en inmunización, entre 20 y 50 dólares; y en promoción de la lactancia hasta 59 dólares.

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Estas inversiones también favorecen la productividad y la competitividad del Ecuador.

La organización, también convoca a quienes aspiran a alcaldías y prefecturas en los comicios locales del próximo domingo a incluir las necesidades de niñas y niños en sus propuestas de desarrollo local.

La campaña se presenta en un momento especialmente importante para Ecuador.

Tras la aprobación de la Ley de Primera Infancia en 2025, el país adoptó en agosto de 2026 su primer Plan Nacional de Primera Infancia 2026-2030, una hoja de ruta para garantizar que los servicios de salud, nutrición, cuidado, protección y aprendizaje lleguen de manera articulada y oportuna a cada niña y niño.