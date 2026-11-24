Según las cifras presentadas en una rueda de prensa en la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Oporto (FPCEUP) y recogidas por la agencia Lusa, dos niñas, de 4 y 8 años, fueron asesinadas en un contexto de violencia vicaria, para hacer daño a uno de sus progenitores.

En Portugal no hay registro oficial de los datos unificados de violencia de género, sino que se categorizan por entornos, como violencia doméstica o en contexto de pareja, y que incluyen también víctimas hombres.

La asociación Unión de Mujeres Alternativa y Respuesta (UMAR) recaba casos de violencia de género en función de lo divulgado por los medios.

Según sus datos, todos los autores de los asesinatos eran hombres, y en siete de ellos la relación sentimental con las víctimas ya había terminado.

En 13 de los 18 casos existía un historial de violencia previa y, en 11 de ellos, dicha violencia era conocida por terceros; además, en siete ocasiones ya se habían presentado denuncias ante las autoridades.