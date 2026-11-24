"Durante la próxima década proyectamos una expansión promedio de 6,3 % anual, lo que permitirá duplicar el tamaño de la economía hacia 2031 y sentar las bases sólidas para el desarrollo futuro", indicó el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, indicó que el plan proyecta elevar la producción de petróleo, de alrededor de 1,21 millones de barriles diarios actualmente, a 2,27 millones en el 2027 y a 2,91 millones en 2036.

"Gracias a la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de enero de 2026, y a los convenios de participación de producción productiva, los socios internacionales asumen la mayor parte de los 160.000 millones de dólares de inversión petrolera proyectada hacia 2035", añadió Ortega.

Estas inversiones, prosiguió, generarán un promedio de 323.000 empleos anuales entre 2026 y 2031 e impulsarán compras estimadas en 3.500 millones de dólares anuales a empresas proveedoras nacionales.

Sobre el poder adquisitivo, el funcionario aseguró que están ordenando las cuentas públicas junto al Banco Central de Venezuela para unificar el mercado cambiario, "la inflación convergerá a dos dígitos en el corto plazo, lo que por sí solo es una mejora en el ingreso de los hogares".

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En ese mismo plan, el Gobierno venezolano reportó, luego de años sin hacerlo, que la deuda pública del país ascendía a 237.544 millones de dólares al cierre de 2025, equivalentes a cerca del 242 % del producto interno bruto, una situación que calificó de insostenible.

La deuda pública está compuesta en su mayoría por obligaciones comerciales (116.500 millones, equivalente al 49,1 % de los pasivos totales); la deuda no financiera de la estatal PDVSA: 67.300 millones de dólares (28,3 %); la deuda arbitral (11,1 %), la deuda bilateral (9,8 %) y deuda multilateral (1,8 %).

"La deuda pública de Venezuela está en una situación de incumplimiento prolongado y es insostenible, lo que refleja las restricciones impuestas por las sanciones financieras, la disminución de los ingresos provenientes de los hidrocarburos y años de desequilibrios macroeconómicos", añadió el Gobierno en el reporte.

El anuncio llega cuando Estados Unidos ha flexibilizado sus sanciones a Venezuela, luego de capturar a Nicolás Maduro el pasado enero y abrir una nueva etapa en sus relaciones con el país suramericano, que recientemente también reingresó al Banco Mundial (BM) y al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Recientemente, el FMI proyectó un crecimiento en Venezuela de 5 % para 2026 y del 7 % para el 2027.

En octubre pasado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) mantuvo en 6,5 % el crecimiento esperado de PIB de Venezuela para el cierre de este año.