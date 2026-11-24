"Sí, me sorprendió, para ser sincero, porque, por lo que yo sé, si echo la vista atrás personalmente, nunca había visto ni reconocido una intervención de este tipo por parte política en una empresa concreta", dijo Wadephul durante un panel en el marco del Foro de Política Exterior organizado por la Fundación Körber.

Al mismo tiempo expresó sus dudas en cuanto a que este sea un modelo muy adecuado para el futuro.

"Pero bueno, esto ocurrió en Estados Unidos", agregó.

El jefe de la Casa Blanca aseguró el lunes que había intervenido directamente en la restitución de Jensen Huang y que la investigación en torno a su relación con Alice Huang apunta a que el empresario ha quedado "exonerado" de poner en peligro la seguridad nacional.

"Los convencí. Logré cerrar el acuerdo (para el retorno de Huang)", dijo el presidente en declaraciones a la cadena CNBC al referirse a la reunión de la junta directiva de Nvidia en la que dijo haber estado "representado".

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Jensen Huang tuvo que abandonar sus cargos de presidente y director ejecutivo el pasado 12 de noviembre a causa del escándalo motivado por su relación con Alice Huang.