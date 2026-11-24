A la apertura del parqué neoyorquino, el Nasdaq se situaba en 23.690 puntos; el principal indicador, el Dow Jones de Industriales, restaba un 0,14 %, hasta 49.523 enteros; y el selectivo S&P 500 retrocedía un 1,02 %, hasta las 7.163 unidades.

La Bolsa de Nueva York arrancó así la jornada después de que el Nasdaq subiera un 6,5 % al cierre de este lunes luego de que Nvidia restituyera a su presidente y director ejecutivo, Jensen Huang, por su escándalo de un romance extramatrimonial con una presunta espía del Gobierno chino.

El mercado tecnológico firmó su mejor jornada desde 2025.

La recogida de beneficios de Nvidia, el mayor fabricante de chips para inteligencia artificial (IA), la llevaba a los X dólares por acción, tras rebotar un 31,5 % en la pasada sesión.

Otras acciones del sector también arrancaron en rojo: AMD perdía un 10,38 %, Anthropic un 9,14 %, Micron un 8,23 %, Broadcom un 4,58 % y Meta un 1 %.

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El fondo iShares Semiconductor ETF (SOXX), que incluye acciones de aproximadamente 30 empresas de gran capitalización del sector en EE.UU., restaba un 6,63 %.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este martes un 0,82 %, hasta 80,83 dólares el barril, tras bajar ayer a su mínimo en tres meses.

El mercado del crudo estadounidense cayó este lunes a su nivel más bajo en tres meses tras el aumento de los flujos de suministro procedentes de Oriente Medio y la reanudación de las operaciones del oleoducto de Sharara, en Libia.

El oro se revalorizaba un 4,55 %, hasta 3.675 dólares la onza, y la plata se devaluaba un 2,8 %, hasta 41, 60 dólares la onza.

Por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años se situaba en el 4,906 % y el bítcoin en 60.095 dólares.