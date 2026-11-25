La Administración Federal de Aviación (FAA) suspendió las salidas, según anunció en su portal oficial, debido a que un avión de carga salió de la pista al aterrizar.

La suspensión comenzó a las 20:16 hora local (01:16 GMT del jueves) y estaba prevista inicialmente hasta las 21:45 (02:45 GMT), aunque la FAA advirtió de una probabilidad media, de entre el 30 % y el 60 %, de que la restricción se prolongara, según un aviso de la agencia citado por CBS Miami.

Los informes preliminares apuntan a que la aeronave era un McDonnell Douglas MD-11 de FedEx que se salió de la pista, lo que obligó a interrumpir el tráfico aéreo entrante mientras las autoridades trabajaban para despejar la zona.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade confirmó que no se habían registrado heridos ni traslados médicos como consecuencia del incidente.

La suspensión en tierra afectó a vuelos con destino a Miami procedentes de distintos centros regionales de control del tráfico aéreo, entre ellos los de Miami, Jacksonville y Atlanta, así como los de Washington, Indianápolis, Fort Worth, Houston y Memphis.

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La FAA recomendó a los pasajeros que tenían previsto viajar hacia o desde el aeropuerto consultar con sus respectivas aerolíneas ante la posibilidad de retrasos y alteraciones en los horarios de los vuelos.

Las autoridades aeroportuarias y federales recababan información sobre lo ocurrido y trabajaban para retirar la aeronave y restablecer las operaciones con normalidad.