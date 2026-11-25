El análisis, basado en encuestas representativas realizadas entre 2024 y 2025 en 38 países del continente, advierte de que el acoso sexual sigue siendo una preocupación cotidiana tanto en las escuelas como en los espacios públicos.

"Más de uno de cada cuatro encuestados afirma que las niñas en edad escolar se enfrentan de forma habitual a discriminación, acoso y solicitudes de favores sexuales por parte de sus profesores, y que las mujeres sufren con frecuencia acoso sexual en espacios públicos", señala el estudio.

De acuerdo con el relevamiento, el 27 % de los consultados indica que las alumnas padecen con frecuencia ese tipo de abusos en los centros educativos, mientras que el 28 % sostiene que las mujeres son acosadas habitualmente en lugares como mercados, calles y transporte público.

El informe indicó que el acoso sexual hacia las mujeres en espacios públicos supera a la mitad de la población en países como Gabón (57 %) y Guinea-Bisáu (55 %), mientras que Sierra Leona (7 %), Mauricio (9 %) y Tanzania (11 %) registran las cifras más bajas del estudio.

Aunque cerca de dos tercios de los africanos (65 %) creen que es probable que a las mujeres y a las niñas se les crea si denuncian discriminación o acoso, el 78 % opina que las fuerzas del orden y la justicia deberían actuar más para protegerlas, frente a apenas un 19 % que considera que ya hacen lo suficiente.

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Esa exigencia atraviesa por igual a mujeres (79 %) y hombres (77 %) y tiende a ser mayor en zonas urbanas, entre quienes tienen más nivel educativo y entre quienes enfrentan mayores carencias económicas cotidianas.

Afrobarometer, una red panafricana no partidista de investigación de opinión pública, realizó entrevistas presenciales ponderadas en 38 países con márgenes de error de entre dos y tres puntos porcentuales a un nivel de confianza del 95 %.