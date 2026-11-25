La organización Abogados de Emergencia informó este miércoles en un comunicado de que las FAR "lanzaron un ataque a gran escala con drones contra las ciudades de Al Damazin -capital del Nilo Azul- y Roseires", en una ofensiva que "tuvo como objetivo zonas residenciales e infraestructura vital, causando la muerte de 19 civiles y heridas a otros 20".

Según la ONG, la noche del martes los paramilitares lanzaron una oleada de ataques con drones que impactaron en zonas residenciales de Al Damazin -incluyendo el distrito de Al Zuhur, en el este, y los distritos de Saliha y Al Hijra, en el norte-, provocando la muerte de 19 civiles y heridas a otros 15.

"Las víctimas -tanto los fallecidos como los heridos- pertenecen a tres familias, y entre los fallecidos se encuentran seis mujeres. Asimismo, un médico de laboratorio resultó herido por metralla y actualmente está siendo sometido a una intervención quirúrgica", añadió.

Anteriormente, por la mañana del martes, las FAR lanzaron ataques contra Roseires, que dejó a cinco civiles heridos y donde fue alcanzada la presa de la ciudad, así como instalaciones de generación y suministro eléctrico.

"Esta acción amenaza con interrumpir el suministro de electricidad en la región y dañar la red eléctrica nacional, lo que afecta a los servicios esenciales y agrava los riesgos humanitarios para la población local", añadió la nota, recordando que actualmente ambas ciudades acogen a un gran número de personas desplazadas.

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Mientras, organizaciones civiles del Nilo Azul indicaron que las FAR habrían usado, en un informe preliminar, "más de 40 drones en los ataques", los cuales impactaron en diversos puntos de ambas ciudades, incluyendo barrios residenciales, viviendas particulares e instalaciones militares.

Abogados de Emergencia condenó estos ataques y responsabilizó de ellos a las FAR, insistiendo en que "atacar zonas residenciales, instalaciones vitales e infraestructura eléctrica pone en peligro la vida de los civiles, amenaza con privar a la población de servicios esenciales y agrava las consecuencias del desplazamiento y la crisis humanitaria en la región".

La nueva escalada en el Nilo Azul entre paramilitares y Fuerzas Armadas -en guerra desde el 15 de abril de 2023- busca el control de este territorio, que tiene una posición fronteriza y de proximidad a rutas de abastecimiento que le confieren una importancia estratégica en la guerra.

El conflicto bélico en Sudán ha causado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento interno y externo de más de 14 millones, según la ONU.