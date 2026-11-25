"La situación más preocupante se refleja en las desapariciones", aseguró la entidad en un balance por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este 25 de noviembre.

Además, Medicina Legal apuntó que, al corte del 10 de octubre, 1.574 de estas menores continuaban registradas como desaparecidas, aunque el boletín no precisa cuántas fueron localizadas, ni ofrece información sobre las circunstancias de estas desapariciones o su desenlace.

"Somos niñas y adolescentes que tenemos derecho a crecer, a estudiar, a jugar y a regresar seguras a casa", dice una joven en un video compartido por la autoridad forense.

El incremento de las desapariciones crece a la par que los datos de violencia sexual a niñas.

Entre enero y septiembre, Medicina Legal valoró a 14.807 niñas y adolescentes por hechos de violencia no mortal, de los cuales la violencia sexual representó el 60,5 % de las agresiones, y dos de cada tres hechos ocurrieron dentro de una vivienda.

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Además, familiares y personas conocidas de las víctimas concentraron aproximadamente el 73 % de los presuntos agresores.

El organismo también alertó sobre 175 casos de niñas y adolescentes que murieron en situaciones violentas, de los cuales 98 fueron suicidios y 77 homicidios.

"Las estadísticas nos muestran una realidad que no podemos ignorar: proteger a las niñas y adolescentes es una responsabilidad de todos", dijo el director general de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez.