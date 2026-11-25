Según un comunicado emitido por un portavoz anónimo del Servicio de Rescate 1122, se han recuperado tres cadáveres de entre los escombros del derrumbe del edificio, situado en el bloque 4 de KAECHS, cerca de la colonia Baloch.

El portavoz añadió que los 14 heridos fueron trasladados al Centro Médico de Posgrado Jinnah (JPMC).

Las autoridades han desplegado maquinaria pesada para retirar los escombros mientras los equipos de rescate continúan buscando a las personas que podrían estar atrapadas.

El alcalde de Karachi, Murtaza Wahab, declaró que la Autoridad de Control de Edificios de Sindh (SBCA) tenía previsto demoler el edificio, pero una orden judicial había impedido la operación.

"Si no hubiera habido una orden de suspensión, este edificio ya habría sido demolido", afirmó a medios de comunicación desde el lugar del incidente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Wahab señaló que se había detenido a varias personas por la construcción ilegal del edificio y pidió que se tomaran medidas contundentes para abordar el problema.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, expresó en un comunicado sus condolencias a la familia de las víctimas, al tiempo que ordenó una atención médica prioritaria para los heridos.

Los derrumbes de edificios son habituales en Pakistán, un país del sur de Asia con más de 240 millones de habitantes, debido en gran medida a las deficientes normas de seguridad y a los materiales de construcción de baja calidad.

En octubre, el techo de una escuela privada en la ciudad de Peshawar se derrumbó mientras se impartían clases, dejando atrapados a niños y profesores bajo los escombros. Al menos 34 personas, entre ellas 33 niños de entre seis y 14 años y un profesor de 25 años, perdieron la vida.

En junio, más de una docena de niños fallecieron cuando se derrumbó el techo de un centro de clases particulares en la ciudad oriental de Lahore.