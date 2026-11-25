De ese total de muertes por violencia machista, 35 fueron asesinadas en Nicaragua y quince en el extranjero (seis en Costa Rica), según un informe del Observatorio divulgado hoy en el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instituido por Naciones Unidas en 1999.

En el 46 % de los casos, casi la mitad, los agresores fueron sus parejas (quince casos) o exparejas (ocho casos), de acuerdo con el registro de esa organización.

Nueve de los asesinatos en mención fueron cometidos por personas conocidas de las víctimas, cinco por desconocidos, cinco por familiares y tres son atribuidos a sicarios.

En cuatro de estos crímenes no se pudo determinar la relación con el agresor y en uno se identificó otro tipo de vínculo.

Managua y la Costa Caribe son las regiones con más casos de violencia machista en Nicaragua, con nueve y ocho femicidios, respectivamente.

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Las víctimas eran mujeres de entre doce y sesenta años de edad, y al menos diez de las cincuenta mujeres nicaragüenses asesinadas en lo que va de año habían denunciado previamente situaciones de violencia.

Según el Observatorio, 84 niñas, niños y adolescentes quedaron en situación de orfandad. Además, la ONG identifica que 34 de las mujeres asesinadas tenían menores de edad a su cargo.

"Continuamos denunciando la violencia femicida que son producidos en diferentes contextos y que, en este reporte, una vez más alertamos por la falta de voluntades políticas y sociales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista”, señaló el Observatorio, que exigió respuestas integrales que garanticen justicia, reparación y sanción de la violencia machista en contra de todas las mujeres nicaragüenses.

Nicaragua, un país tradicionalmente dominado por los hombres, contabilizó en el mismo período del año pasado 72 muertes violentas de mujeres nicaragüenses (veintiuna en el extranjero), según la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir.

El Gobierno de Nicaragua continúa reabriendo las Comisarías de la Mujer, tras haberlas desmantelado hace varios años, y ha lanzado la cartilla denominada ‘Mujer, Derechos, Leyes y Mecanismos de denuncia para la Prevención del Feminicidio’, para educar sobre la violencia machista.

No obstante, organizaciones feministas han criticado al Gobierno, que presiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, por la excarcelación masiva de convictos comunes antes de cumplir sus penas, bajo el argumento de que luego de esos beneficios se han incrementado los feminicidios y la delincuencia general en Nicaragua.