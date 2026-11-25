Las Fuerzas de Seguridad Interna de Siria indicaron en un comunicado que dos de sus miembros perdieron la vida y otros cinco resultaron heridos a causa de dos atentados consecutivos perpetrados por cuatro presuntos integrantes de la formación terrorista en la demarcación administrativa.

Según la nota, los ataques provocaron el estallido de enfrentamientos entre las partes y también se saldaron con el fallecimiento de todos los atacantes, dos de los cuales fueron abatidos mientras que los dos restantes se inmolaron como parte de su operación.

Tras las acciones, las Fuerzas de Seguridad Interna anunciaron el comienzo de un despliegue de seguridad "a gran escala" en Al Hasaka.

El Estado Islámico fue derrotado territorialmente en el país árabe en 2019, pero todavía mantiene células en activo sobre todo en el centro de su territorio.

Según un informe publicado el pasado agosto por un equipo de seguimiento del Consejo de Seguridad de la ONU, se estima que el grupo todavía cuenta con unos 3.000 combatientes en Irak y Siria, la mayoría en este último país, y que recientemente se han trasladado del desierto a zonas urbanas.

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Allí, se centran en atacar objetivos religiosos, políticos y militares.