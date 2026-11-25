"España no va a cejar en su empeño de construir paz", afirmó Albares en el 11º Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM) celebrado en Barcelona, para defender que no se pueden repetir errores del pasado que alimenten "nuevos ciclos de violencia, frustración y segregación".

El ministro destacó que las sociedades civiles palestina e israelí reclaman "un presente sin guerra y un futuro en paz para sus hijos" y definió el Mediterráneo como un espacio de dignidad, justicia y humanidad, donde "la catástrofe humanitaria de Gaza no tenga cabida".

Subrayó que los movimientos migratorios forman parte de la historia y la riqueza de esta región y advirtió de que, en un contexto de creciente complejidad de las "amenazas híbridas" y los "retos de seguridad", no se puede permitir que nadie manipule la vida de las personas migrantes y las convierta "en un arma de un lado del Mediterráneo contra el otro".

Albares reivindicó también el papel de la UpM como herramienta de "diálogo y cooperación" para reconstruir la confianza y recuperar la paz en la región, al tiempo que remarcó el compromiso de España con la estabilidad regional y el respeto al derecho internacional.

"Esa paz es una condición indispensable para que nuestra región, el Mediterráneo, sea segura, sea próspera y se mantenga unida", subrayó.

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La sesión ministerial reunió a representantes de los 43 Estados miembros de la UpM y estuvo copresidida por Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, y por Ayman Safadi, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania.

Además de Albares, participaron en el foro Fadi Hajali, el secretario general en funciones de la Unión por el Mediterráneo y Dubravka Šuica, comisaria europea para el Mediterráneo.