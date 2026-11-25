"Acogemos con satisfacción el compromiso de Alemania de destinar 52,5 millones de euros en cooperación para el desarrollo para el período 2026–2028", declaró Ruto durante una rueda de prensa conjunta en la sede de la Presidencia keniana en Nairobi.

El líder keniano subrayó que las dos naciones buscan impulsar el comercio, las inversiones, la transferencia tecnológica y la colaboración en el sector privado.

Por otro lado, los dos presidentes acordaron cooperar en materia de transición energética, lo que permitirá a Kenia hacer frente al cambio climático y acelerar su industrialización verde.

"La transformación económica de Kenia también se sustentará en su considerable ventaja en energías renovables. Discutimos oportunidades de inversión y transferencia de tecnología en energía geotérmica, hidrógeno verde, almacenamiento de energía e infraestructura", detalló.

Ruto también afirmó que, durante la reunión, Steinmeier mencionó "empresas específicas" interesadas en ese ámbito, y que una posible asociación con ellas "desbloqueará el potencial" de la energía renovable de Kenia.

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"La transición energética no es simplemente una respuesta al cambio climático; es una oportunidad para acelerar la industrialización verde, fortalecer la competitividad manufacturera y ampliar las exportaciones", añadió.

Por su parte, Steinmeier describió a Kenia como "pionero" en la transformación verde.

"Es impresionante que una gran parte de la generación de electricidad en Kenia provenga de energías renovables. Alemania ayudó a Kenia desde el principio en la promoción del uso de energías renovables, y podemos hacer aún más. Las empresas alemanas están listas para invertir en Kenia", afirmó el presidente alemán.

Durante el encuentro, representantes de los dos gobiernos también firmaron un memorando de entendimiento para instalar en Kenia un centro de Los Certificados de Idiomas Europeos (Telc, en inglés), un instituto alemán que administra exámenes estandarizados de idiomas, con el objetivo de facilitar oportunidades a los ciudadanos kenianos que buscan empleo en Alemania.

"Nuestro objetivo es claro: queremos fortalecer el comercio y la inversión, y eso también implica la cooperación en lo que respecta a la formación y cualificación de trabajadores cualificados. Queremos ofrecer oportunidades a los jóvenes", comentó Steinmeier.

Estas posibilidades de empleo también se extendieron a los marineros kenianos, y exploraron opciones de formación, prácticas en el mar y la formación de alianzas con empresas navieras alemanas.

Ambos líderes abordaron también la modernización de los puertos kenianos, el transporte marítimo sostenible o la inversión en logística marítima, mediante la "experiencia" de Alemania y la "ubicación estratégica" de los puertos kenianos de Mombasa y Lamu, a orillas del océano Índico.

Kenia es la tercera parada de una nueva gira africana del mandatario alemán, cuya agenda oficial empezó este lunes en Costa de Marfil y que siguió en Ghana el martes, en un viaje que tiene previsto acabar este jueves en Kenia.

Steinmeier ha realizado varias visitas a países africanos en años recientes: a Senegal en febrero de 2022; a Tanzania y Zambia entre octubre y noviembre de 2023; a Egipto en septiembre de 2024; a Nigeria, Sudáfrica y Lesoto en diciembre de ese mismo año; y a Ghana, Angola y, de nuevo, Egipto, en noviembre de 2025.