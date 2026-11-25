La organización internacional señaló, además, en X que "la defensora de derechos humanos Ruth López está en una situación delicada de salud", tras la detección de un nódulo en la mama, y apuntó que, de acuerdo con reportes de su familia y organizaciones que le acompañan, "no está recibiendo la atención adecuada en prisión".

"Lamentamos que tanto Ruth López como su familia estén atravesando esta terrible situación", apuntó y recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "ya otorgó medidas cautelares a la abogada en 2025 que incluían la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar su salud".

"Exigimos al Estado salvadoreño la libertad inmediata e incondicional de Ruth López", agregó AI.

El martes transcendió que a la abogada López se le ha detectado un "nuevo nódulo que se encuentra en la misma mama donde tenía un anterior, por el que fue intervenida hace unos meses atrás".

También circuló que López, quien no tiene aún fecha para la segunda audiencia en el proceso penal en su contra, tiene programada una cita médica para abril de 2027 en el sistema público de salud.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La abogada, quien trabajó como jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la ONG Cristosal, enfrentó en junio de 2025 la audiencia inicial del proceso y un juzgado dictaminó su permanencia en prisión durante la etapa de instrucción (investigación).

Este proceso, que debía durar seis meses, concluyó el 4 de diciembre de 2025 y la Fiscalía General solicitó ampliar el plazo seis meses más.

El proceso penal está bajo reserva total y la abogada se encuentra a la espera de la segunda audiencia, que tendría que haber sido programada para junio pasado, pero hasta ahora la Fiscalía no ha informado si ya se estableció una fecha para la misma.

López fue detenida el 18 de mayo de 2025 bajo el cargo de peculado (malversación), en relación con su labor como asesora en el Tribunal Supremo Electoral durante el gobierno del izquierdista Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), pero la Fiscalía General cambió el delito a enriquecimiento ilícito cuando presentó la acusación formal.

Amnistía Internacional denunció en septiembre pasado la falta de respuesta de instituciones de El Salvador a una solicitud para que una delegación visite a la abogada y defensora de derechos humanos, para conocer directamente sus condiciones de detención.

López "ha enfrentado un proceso plagado de irregularidades, incluso cuestionadas por relatorías especiales de Naciones Unidas". sostuvo en ese momento AI.