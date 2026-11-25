"Le instamos a hacer público el acuerdo de cooperación bilateral suscrito con El Salvador", señaló la ONG.

El mensaje se produce después de que Fils-Aimé asegurara el martes que la gente de su país tiene derecho a vivir sin miedo a las bandas armadas, en respuesta a un mensaje de Amnistía Internacional que insistió en la necesidad de que su Gobierno y el de El Salvador respeten los derechos humanos en la lucha contra las organizaciones criminales.

"Compartimos su convicción sobre la importancia de la seguridad, los derechos humanos y la transparencia. Como usted bien sabe, hemos documentado y condenado en múltiples ocasiones las graves violaciones cometidas por las pandillas armadas contra las niñas y los niños", indicó la ONG en X en las últimas horas.

Amnistía afirmó que comparte "plenamente" la aspiración de la población de vivir en libertad, en seguridad y a salvo del horror impuesto por las bandas, como dijo el primer ministro.

"Hemos solicitado en repetidas ocasiones al Estado haitiano y a la comunidad internacional que trabajen con determinación para alcanzar este objetivo, incluido el uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado, siempre que este sea proporcional y necesario para proteger la vida y la integridad física de la población", señaló la ONG de derechos humanos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para AI, la seguridad y los derechos humanos "no son opuestos, sino complementarios e indisolubles", pero defendió que toda cooperación internacional en materia de seguridad debe incluir garantías efectivas destinadas a prevenir las violaciones de los derechos humanos.

La transparencia de las operaciones de seguridad, incluida la utilización de drones, la participación de la sociedad civil, el acceso a la justicia y el fin de la impunidad son "condiciones indispensables" para garantizar una seguridad duradera, señaló.

Por ello, instó a hacer público lo negociado con El Salvador, luego de que pasado 17 de noviembre el Consejo de Ministros de Haití aprobara un "acuerdo de cooperación" firmado con el país centroamericano.

El Gobierno de Fils-Aimé señaló entonces que la discusión de dicho acuerdo refleja su voluntad de "consolidar sus alianzas internacionales y de movilizar formas concretas de cooperación y solidaridad frente a los desafíos de seguridad que enfrenta el país, siempre en aras del interés superior de la nación y en beneficio de la población haitiana".