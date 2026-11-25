Zain Dwi Nugroho, subjefe de Policía de Banten, provincia colindante con la de Yakarta en la que está situada la planta incendiada, explicó hoy en una rueda de prensa que, del total de 26 fallecidos, solo 16 han podido ser identificados por el momento debido al estado de los cuerpos, siete de los cuales pertenecen a hombres y nueve a mujeres.

Las instalaciones de la empresa Fonusa Agung Mulia –filial de UNIFAM, uno de los principales grupos del sector indonesio de alimentos y bebidas– comenzaron a arder sobre las 17:00 hora local (10:00 GMT) del pasado sábado, con focos de fuego activos en varios puntos del lugar hasta el domingo, según la Agencia de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas).

Durante las operaciones de búsqueda y rescate, en las que participaron más de 160 personas, según las autoridades, los efectivos enfrentaron "diversos obstáculos, principalmente debido a los escombros de la fábrica, compuestos en gran medida por materiales metálicos pesados ​​y cortantes", explicó el organismo en un comunicado la víspera.

Asimismo, "la inestabilidad de la estructura del edificio, agravada por la dilatación de los elementos metálicos de la construcción, incrementó los riesgos durante las labores de búsqueda", añadió Basarnas.