Los trabajadores exigían desde finales de octubre aumentar el salario mínimo a 30.000 takas (241 dólares), casi el doble de lo acordado hoy, alegando un aumento del costo de vida desproporcional a sus ingresos.

"Dado que los miembros de la junta salarial no lograron llegar a una decisión unánime, sometí las propuestas a votación secreta de acuerdo con la legislación laboral. Los miembros aprobaron 17.000 takas como salario mínimo para los trabajadores por una votación de 4 a 2", declaró a EFE el presidente de la junta, Syed Azad Subhani.

El acuerdo por cuatro votos a favor y dos en contra tiene carácter provisional y deberá someterse a un plazo de objeciones antes de ser ratificada y publicada en el boletín oficial por el Ministerio de Trabajo.

Las autoridades aseguraron hoy que permanecen en estado de máxima alerta para prevenir nuevos disturbios.

La Guardia Fronteriza de Bangladesh (BGB), una fuerza paramilitar que a menudo ayuda a la policía a mantener el orden público, informó que había desplegado 18 pelotones en los cinturones industriales de las afueras de Daca, como Savar, Ashulia y Gazipur.

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La Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Bangladés (BGMEA) declaró el domingo que las interrupciones en la producción por las protestas entre el 1 y el 18 de noviembre obligaron a 317 fábricas a suspender sus operaciones durante días, causando pérdidas directas de unos 428 millones de dólares.

Durante las últimas semanas, al menos dos trabajadores murieron por la violencia desatada en las protestas, enfrentando a manifestantes con las fuerzas del orden y entre sí, quemando coches y obligando a cientos de fábricas a suspender la actividad.

La industria textil de Bangladés ha sido objeto de un intenso escrutinio durante años debido a las precarias condiciones laborales, en particular tras el derrumbe del complejo Rana Plaza en 2013, que causó la muerte de más de 1.100 trabajadores e hirió a unos 2.500.

Desde 1986, cuando se estableció el primer monto salarial del sector en 627 takas mensuales, el Gobierno había aprobado seis aumentos sucesivos, casi siempre forzados por movilizaciones.

La industria de la confección representó el año pasado casi el 85 por ciento de las exportaciones totales de Bangladés, que ascendieron a 55.000 millones de dólares.