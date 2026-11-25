El cráneo ha obtenido el primer puesto en Valonia en una votación popular que permite a los usuarios de la Lotería Nacional belga decidir qué piezas del patrimonio histórico o arqueológico desean que se restauren.

Los restos se conservan en la Universidad de Lieja y su restauración contará con una dotación de hasta 150.000 euros.

Los restos fueron descubiertos en 1829 por Philippe-Charles Schmerling, médico de Lieja, quien sintió curiosidad por unos fósiles hallados en una cantera y comenzó a explorar las cuevas de la región.

Entre los huesos que encontró destaca el cráneo del niño de Engis, que resultó ser el primer fósil descubierto de un neandertal, especie humana que desapareció hace unos 40.000 años, tras la llegada a Europa del Homo sapiens, probablemente por una combinación de factores demográficos, cambios climáticos, competencia por los recursos e hibridación con los humanos modernos.

En aquel entonces, tres décadas antes de que Charles Darwin publicara en 1859 "El origen de las especies", la interpretación bíblica de la historia aún pesaba sobre el debate científico y se discutía si los "hombres fósiles" eran antediluvianos o postdiluvianos.

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Schmerling supo ver que el fósil, conocido actualmente como Engis 2 y que se le deshizo en las manos al extraerlo, era extremadamente antiguo, pero no llegó a comprender la verdadera trascendencia de aquellos huesos y murió en 1836 sin conocer la naturaleza de su hallazgo.

En 1856, unos trabajadores de una cantera encontraron unos extraños huesos fosilizados en una cueva del valle alemán de Neander, cerca de Düsseldorf, que el naturalista Johann Carl Fuhlrott y el anatomista Hermann Schaaffhausen identificaron como pertenecientes a una forma humana primitiva.

En 1864, el geólogo británico William King formalizó la denominación Homo neanderthalensis para referirse a una nueva especie del género Homo, una rama del árbol de la evolución humana que habitó Europa y parte de Asia.

El niño de Engis permaneció entretanto relegado a un segundo plano y hubo que esperar a 1936 para que el paleontólogo belga Charles Fraipont estudiara en profundidad los restos conservados en la Universidad de Lieja e identificara el cráneo como neandertal.

El fósil tiene una antigüedad de unos 50.000 años, según la Universidad de Lieja.

El paleontólogo francés Yves Coppens, uno de los descubridores en 1974 en Etiopía del esqueleto de la célebre australopiteca Lucy, llegó a sugerir en una charla en la Universidad de Lieja en 1995 que el Homo neanderthalensis debería llamarse en realidad Homo leodiensis, en referencia al nombre latino de la ciudad de Lieja.