La medida, según desvelaron este miércoles Le Figaro y Bloomberg, se enmarca en una reorganización destinada a simplificar las estructuras societarias de la familia Arnault mediante la fusión de sus sociedades de cartera en una única entidad, denominada Agache SCA.

El límite de edad permitirá al empresario, de 77 años, permanecer al frente de la entidad que controla su grupo durante otros 18 años.

Los nuevos estatutos deberán ser aprobados en la próxima junta general de la sociedad, prevista para el 30 de diciembre.

La decisión confirma, según Le Figaro, la voluntad de Arnault de conservar una influencia determinante sobre la estrategia y el gobierno corporativo del conglomerado, propietario de marcas como Louis Vuitton, Dior y Moët & Chandon, que registró una facturación de 80.800 millones de euros en 2025.

Las modificaciones se producen en un contexto de creciente atención sobre la sucesión del empresario, que ha construido durante décadas un imperio empresarial y sigue siendo su principal accionista, presidente y consejero delegado.

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Aunque sus cinco hijos, nacidos de dos matrimonios diferentes, trabajan en distintas áreas del grupo y cuatro de ellos forman parte del consejo de administración de LVMH, Arnault no ha anunciado un calendario concreto para su retirada.

Durante la junta general de accionistas del 23 de abril de 2026, el empresario aplazó cualquier debate sobre su sucesión y señaló que la cuestión podría abordarse dentro de siete u ocho años.

La nueva estructura societaria no supone un nombramiento automático de Arnault, considerado uno de los empresarios más influyentes de Europa, para permanecer en el cargo hasta los 95 años, pero elimina el límite de edad anterior de 85 años.

Y, sobre todo, deja abierta la posibilidad de que continúe dirigiendo la sociedad que controla su imperio empresarial, en un momento en que el sector mundial del lujo afronta dificultades por la desaceleración de la demanda y un entorno económico menos favorable.