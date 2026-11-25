Las compañías sancionadas son las suizas Firmerich y Givaudan, con multas de 137,7 millones y 252,4 millones, respectivamente; y la estadounidense International Flavors & Fragrances (IFF), con una multa de 81,9 millones, según informó en un comunicado el Ejecutivo comunitario, que inició la investigación de oficio en 2023 con inspecciones por sorpresa en las sedes de las empresas.

"Durante años, intercambiaron información sobre sus precios, costes y otros datos comercialmente sensibles. Es probable que esto haya perjudicado y aumentado los costes de sus clientes, quienes utilizan dichas fragancias para fabricar bienes de consumo cotidiano como cosméticos, detergentes y productos de limpieza", explicó la vicepresidenta de la Comisión responsable de Competencia, Teresa Ribera.

En concreto, Bruselas remarca que las tres firmas sancionadas intercambiaron información sensible sobre "numerosos aspectos de su actividad diaria" con la británica Unilever, entre ellos datos sobre subidas de precios, tácticas de negociación comercial y un posible recargo energético.

También compartieron y planificaron su estrategia para gestionar los pedidos de Unilever con el objetivo de obtener "mayor transparencia respecto a la composición de las fragancias y los costes de los ingredientes".

En este sentido, la Comisión Europea apunta que las empresas "eran conscientes de que hacer concesiones en materia de transparencia podría tener un impacto en otros clientes", así como que "también acordaron no contratar activamente a empleados de las otras dos".

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Además, la institución comunitaria también detectó intercambio de información sensible entre Givaudan e IFF en relación al negocio sobre compuestos aromáticos para productos del hogar y de cuidado personal y, en ocasiones, sobre su actividad en el mercado de perfumes personales.

"Compartiendo este tipo de información, Firmenich, Givaudan e IFF redujeron la incertidumbre sobre el comportamiento de cada una y reemplazaron la competencia real por coordinación", argumenta la Comisión Europea, que añade que altos cargos de las tres compañías "conocían los contactos anticompetitivos de sus subordinados".

De hecho, añade que desde noviembre de 2021 algunos de los altos cargos de Givaudan e IFF "estuvieron directamente involucrados en el intercambio amplio de información sensible sobre fragancias de consumo y perfumes".

Las tres empresas reconocieron su participación y responsabilidad en el cartel, por lo que se han beneficiado de una reducción en el cálculo de las sanciones. La Comisión Europea también ha tenido en cuenta que Firmenich estuvo menos involucrada en el intercambio de información para calcular su multa.

El Ejecutivo comunitario desarrolló la investigación en "estrecha coordinación" con las autoridades de competencia de Reino Unido y Suiza, así como con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.