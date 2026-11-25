La falta de vivienda asequible en gran parte del bloque va además más allá del ámbito económico y social, ya que puede afectar directamente a la estabilidad de las democracias, advirtió Jorgensen al comienzo este miércoles en Dublín de una reunión informal de dos días de responsables comunitarios del ramo.

Antes del encuentro, el comisario danés defendió las medidas impulsadas por Bruselas para aumentar la oferta de vivienda, entre las que destacó la modificación de las normas sobre ayudas estatales y la propuesta de Ley de Vivienda Asequible.

Esta última iniciativa, recordó, permitirá a los Estados miembros adoptar más medidas para regular los alquileres de corta duración -como los turísticos- y las viviendas vacías, dos cuestiones que, a su juicio, agravan el problema.

"Tenemos ciudades en las que la gente no encuentra dónde vivir, en las que los precios han aumentado tanto que las personas no pueden pagar el alquiler ni la hipoteca", señaló Jorgensen.

La dificultad para alquilar o comprar vivienda choca, dijo, con la existencia de un importante parque inmobiliario desocupado que, en 2030, podría representar el 40 % del mercado, lo que, a su vez, ofrece "un enorme potencial" a la hora de incrementar la oferta residencial.

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En materia de financiación, Jorgensen aludió a la importancia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para proporcionar recursos destinados a construir nuevas viviendas y recordó que la próxima semana presentará, junto con esta institución, nuevas medidas en el marco de la plataforma paneuropea de inversión.

Preguntado por la ineficacia de Occidente, incluidos Estados Unidos, Canadá o Australia, para solucionar esta crisis, el político danés enumeró tres factores principales: la falta de inversión en construcción y rehabilitación, el exceso de burocracia y la especulación financiera del mercado inmobiliario.

Sobre este último aspecto, aseguró que el Ejecutivo comunitario está trabajando con expertos para identificar los factores que impulsan la especulación en el sector.

"En lugar de comprar oro o acciones con la esperanza de obtener beneficios, se compran viviendas, no para que la gente viva en ellas, sino para ganar dinero. No tengo ningún problema con que la gente obtenga beneficios en el sector inmobiliario. Eso es positivo. Pero si se hace a costa del bien común y del interés de la sociedad, entonces, evidentemente, es negativo".

Respecto al exceso de burocracia, Jorgensen apuntó que la Comisión también analiza medidas encaminadas a simplificar "todas las normas que regulan la construcción de nuevas viviendas en Europa".

"Me preocupa que, si los responsables políticos no realizan un esfuerzo real para resolver estos problemas, la ciudadanía termine volviéndose contra ellos, contra los partidos políticos establecidos y contra las instituciones democráticas", planteó Jorgensen durante esta cita organizada por el Gobierno irlandés, que ostenta este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

El ministro de Vivienda del Ejecutivo de Dublín, James Brown, coincidió en que la crisis habitacional ha alcanzado una "dimensión europea" e insistió en la necesidad de reforzar la cooperación entre los países miembros para aumentar la oferta de vivienda y garantizar su accesibilidad.

"Hemos visto protestas, por ejemplo, en España, Francia y Portugal. Se trata de un desafío cada vez mayor que afecta a numerosos países europeos", agregó el titular irlandés.