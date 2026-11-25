"La UE toma nota de la publicación por parte de EE.UU. de las conclusiones preliminares de su investigación en virtud del artículo 301 sobre el exceso de capacidad estructural en los sectores manufactureros (...) Al mismo tiempo, rechazamos enérgicamente la premisa de que Europa sea una fuente de exceso de capacidad estructural", dijo el portavoz comunitario de Comercio y Seguridad Económica, Olof Gill.

La propuesta de nuevos aranceles, que se anuncian como parte de la sección 301 tras un período de revisión, afectará hasta en un 20 % adicional a algunas importaciones chinas, que podrían verse afectadas por un aumento hasta el 40 %, especialmente para hacer frente a la producción en exceso de la industria china para empujar precios de competidores a la baja.

Gill explicó que, por el contrario, la UE "se encuentra entre las regiones más expuestas al exceso de capacidad" y recordó que tanto el bloque como EE.UU. "comparten una preocupación real" por este fenómeno, que está "en gran parte impulsado por los Estados y concentrado en terceros países".

"Lamentamos la falta de acción conjunta", añadió el portavoz, que aseveró que la UE seguirá "colaborando con la Administración de EE.UU. en la aplicación de la Declaración Conjunta UE-EE.UU." y, en particular "explorando nuevos productos para exenciones o reducciones arancelarias y otras posibles áreas de cooperación reforzada".

En virtud de esta declaración, acordada entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en agosto de 2025 en Turnberry (Escocia), se estableció un límite máximo de aranceles a productos europeos del 15 %.

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"Esperamos que cualquier medida derivada de esta investigación lo respete plenamente, incluso cuando se combine con los derechos de aduana existentes", manifestó Gill.