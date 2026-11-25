Los administradores, AlixPartners, indicaron que buscarán vender la empresa o sus activos, en su conjunto o por partes, mientras las tiendas y los centros de distribución continúan operativos.

La cadena, propiedad de la estadounidense Gordon Brothers, mantuvo durante las últimas semanas negociaciones con varios compradores potenciales, entre ellos Martin Property Group, Xyra Holdings y Zachert Private Equity, que no lograron cerrar un acuerdo.

La dirección de Poundland atribuyó parte de la crisis a la decisión de Gordon Brothers de restringir el acceso a los fondos y líneas de crédito el pasado 27 de octubre, lo que, a su juicio, impidió disponer de recursos suficientes para mantener el negocio en funcionamiento.

Gordon Brothers adquirió Poundland por menos de una libra el año pasado y aseguró haber inyectado 85 millones de libras (101 millones de euros) para evitar su quiebra.

Desde entonces, la empresa ha acometido una reestructuración que incluyó el cierre de más de un centenar de tiendas, sin que estas medidas consiguieran reflotar el negocio.

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AlixPartners afirmó en un comunicado que trabajará con todas las partes implicadas, incluidos representantes del Gobierno y del sindicato Usdaw, para encontrar "la mejor vía posible" para el futuro de la compañía.

Por su parte, el primer ministro británico, Andy Burnham, dijo que Poundland es "parte del tejido" comercial del país y añadió que su entrada en administración, a pocas semanas de Navidad, preocupa profundamente a los trabajadores y sus familias.

"Queremos que se haga todo lo posible para conseguir un acuerdo que proteja los empleos y mantenga abiertas tantas tiendas como sea posible", señaló Burnham, que aseguró que el Gobierno trabajará con las partes implicadas para lograr la mejor solución posible.