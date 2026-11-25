La medida podría además perjudicar las cadenas productivas integradas entre ambos países, incluso en sectores de alta tecnología y aumentar la incertidumbre para las decisiones empresariales y de inversión, según afirmó la organización en un comunicado.

La Amcham Brasil se pronunció luego de que Estados Unidos anunciara este miércoles que estudia aumentar los aranceles al azúcar y a las aeronaves que provienen de Brasil para presionar al Gobierno del país suramericano a que vuelva a las negociaciones, al considerar que ha incurrido en prácticas comerciales perjudiciales para la economía estadounidense.

La propuesta fue presentada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés), en el marco de la investigación amparada en la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense, cuyas medidas afectan actualmente a cerca de una cuarta parte de las exportaciones brasileñas al mercado norteamericano.

Al respecto, la cámara defendió intensificar el diálogo entre los dos Gobiernos para alcanzar un entendimiento que evite nuevas restricciones comerciales, permita reducir los recargos vigentes y abra espacio para profundizar la cooperación bilateral en áreas de interés común.

La organización consideró además que garantizar de inmediato el pleno ejercicio de las funciones de los respectivos embajadores en Brasilia y Washington sería un gesto importante de acercamiento que favorecería el avance de las negociaciones comerciales.

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La cámara anunció que participará en la nueva consulta pública, cuyo plazo vence el 7 de diciembre, para revisar la actual propuesta como ya hizo en etapas anteriores, y que seguirá trabajando con representantes empresariales y autoridades de ambos países para fortalecer las relaciones económicas y comerciales.

Desde julio, Washington ya impone un recargo del 25 % a ciertos bienes brasileños en virtud de la sección 301 de la Ley de Comercio por prácticas comerciales brasileñas consideradas perjudiciales.