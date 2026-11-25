Joly calificó de "constructiva" la reunión que mantuvo el martes en Ottawa con un enviado especial de la dirección de Stellantis y señaló que representantes del Gobierno federal, las autoridades de Ontario, el fabricante y el sindicato Unifor se reúnen este miércoles en Toronto.

"Estoy convencida de que encontraremos una solución", declaró Joly, quien evitó revelar los incentivos que Ottawa está dispuesto a ofrecer o si contempla adquirir la planta de Brampton.

Stellantis anunció el pasado 9 de noviembre un acuerdo para vender a Roshel, un fabricante canadiense de vehículos blindados, la factoría de Brampton, actualmente inactiva.

Joly amenazó la pasada semana con emprender acciones legales contra Stellantis para recuperar cientos de millones de dólares canadienses en ayudas públicas si el fabricante materializa la venta.

La ministra atribuyó los problemas de Stellantis a los aranceles estadounidenses y recordó que Ottawa ha respaldado las inversiones de otros fabricantes, como Ford y Honda.

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"Estamos sufriendo las consecuencias de la guerra comercial", señaló Joly, quien cifró en más de 100.000 los empleos en juego en el sector automovilístico canadiense.