"Tenemos muchas dificultades para garantizar una seguridad sanitaria en la isla, dada la situación de desborde de todos los recursos y medios (...). Esta situación es, a todas luces, insostenible", advirtió el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en unas breves declaraciones difundidas por el Gobierno regional.

Clavijo hizo este llamamiento de asistencia militar tras declarar la emergencia sanitaria en la isla, donde ha activado el plan marco bajo el que se organizan los servicios de emergencia ante situaciones de grave riesgo.

"Me he visto en la necesidad de activarlo y solicitar el apoyo de la UME, desde el punto de vista migratorio y desde el punto de vista sanitario", argumentó el representante público.

El presidente canario lamentó "la falta de previsión" y desea que "esta situación se reconduzca lo antes posible".

Sólo en los últimos dos días han llegado a El Hierro cerca de 3.000 inmigrantes de forma irregular en embarcaciones precarias, en torno a 2.000 de ellos solamente el martes, un número diario récord. La isla tiene un censo poblacional de 12.000 habitantes.

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Desde que comenzó el año, han llegado a las Canarias 28.103 inmigrantes, según un balance oficial al que tuvo acceso EFE. El grueso de la cifra se concentra en octubre y noviembre.

El primer semestre había terminado con solo 3.708 personas rescatadas en las costas de las islas, un 67 % menos que en 2025, que a su vez terminó con un descenso del 62 %.